В Швецию для "защиты от России" прибыл американский авианосец
Авианосец USS Kearsarge прибыл в Швецию на учения НАТО по "сдерживанию РФ"
Американский авианосец USS Kearsarge прибыл в Швецию. Как сообщает The New York Times, он примет участие в учениях НАТО по "сдерживанию" России.
На судне находится 2,4 тысячи человек. Авианосец также, возможно, перемещается с 26 военными самолётами и вертолётами на борту. Учения НАТО в Балтийском море будут проходить совместно с войсками стран – партнёров альянса — Швеции и Финляндии.
Военнослужащим предстоит штурмовать захваченный "противником" плацдарм в Стокгольмском архипелаге, а также выполнять задачи по десантированию с моря, сообщает издание.
Военно-морские учения стран – членов НАТО BALTOPS 2022 стартуют у шведских берегов 5 июня. В них будет задействовано 14 стран – членов альянса, а вместе с ними — Швеция и Финляндия, которые ранее подали заявку на вступление в альянс.
Ранее Лайф рассказывал, что греческий ветеран Ставрос Атламазоглу указал на конфуз НАТО из-за предстоящих учений в Швеции. По его мнению, эта страна была выбрана местом проведения манёвров именно потому, что она вместе с Финляндией собирается присоединиться к альянсу.
ТАСС / EPA / ANSA / CIRO FUSCO