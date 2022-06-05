В Швецию для "защиты от России" прибыл американский авианосец

Американский авианосец USS Kearsarge прибыл в Швецию. Как сообщает The New York Times, он примет участие в учениях НАТО по "сдерживанию" России.

На судне находится 2,4 тысячи человек. Авианосец также, возможно, перемещается с 26 военными самолётами и вертолётами на борту. Учения НАТО в Балтийском море будут проходить совместно с войсками стран – партнёров альянса — Швеции и Финляндии.

Военнослужащим предстоит штурмовать захваченный "противником" плацдарм в Стокгольмском архипелаге, а также выполнять задачи по десантированию с моря, сообщает издание.

Военно-морские учения стран – членов НАТО BALTOPS 2022 стартуют у шведских берегов 5 июня. В них будет задействовано 14 стран – членов альянса, а вместе с ними — Швеция и Финляндия, которые ранее подали заявку на вступление в альянс.