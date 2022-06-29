Россия не спустит Финляндии и Швеции "военные шалости" на Балтике

Россия "не спустит" Швеции и Финляндии никаких военных шалостей на Балтике — с таким предупреждением выступил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. У Стокгольма и Хельсинки, претендующих на вступление в НАТО, должна быть хорошая историческая память, добавил парламентарий.

"Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но, тем не менее, надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более — на границе. Полагаем, у них хорошая историческая память", — приводит слова парламентария РИА "Новости".

О том, что Швеция и Финляндия достигли соглашения с Турцией по вопросу вступления стран в НАТО, Лайф сообщал ранее. Анкара поддержит приглашение Стокгольма и Хельсинки стать членами Североатлантического альянса.

"Ожидаемо. Было ясно, что турецкий фактор будет преодолён. Турция, видимо, своё получила: и политически (проблемы курдов и оппозиции), и материально. Преувеличивать её возможности влиять на позицию НАТО не стоит. Обычный торг", — констатировал Морозов.

Депутат призвал также не преувеличивать значение для НАТО шведско-финского фактора. Это, по словам Морозова, больше политическая солидарность стран, чем геополитика.