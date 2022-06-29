Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 июня 2022, 00:03

Сенатор оценил вероятное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Сенатор Климов: Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не улучшит их отношения с Россией

Россия — настолько мощная военно-политическая держава, что решение властей Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значения не имеет. Такое заявление сделал глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Между тем, скорость, с которой эти две страны "превращаются в цель, должна беспокоить их", добавил сенатор.

Медведев пригрозил Швеции и Финляндии мерами в случае присоединения к НАТО
Медведев пригрозил Швеции и Финляндии мерами в случае присоединения к НАТО

Как полагает Климов, членство северных соседей России в Североатлантическом альянсе не улучшит их отношения с Москвой. Хотя и Стокгольм, и Хельсинки получали от своего суверенитета определённую выгоду, указал сенатор. Теперь же Швеция и Финляндия, с увеличением военной инфраструктуры на своих территориях, "будут набирать себе проблем".

А вот отвечая на вопрос, как скоро эти две страны могут вступить в НАТО, сенатор лаконично заметил, что скорость, "с которой они превращаются в цель, должна беспокоить их", пишет РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия достигли соглашения с Турцией по вопросу вступления стран в НАТО. Анкара поддержит приглашение Стокгольма и Хельсинки стать членами Североатлантического альянса.

В Китае предрекли НАТО крах
В Китае предрекли НАТО крах
BannerImage

ТАСС / AP / Olivier Matthys

Иван Косицын
  • Новости
  • Финляндия
  • Швеция
  • НАТО
  • Совет Федерации
  • Андрей Климов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar