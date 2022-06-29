Сенатор оценил вероятное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Россия — настолько мощная военно-политическая держава, что решение властей Швеции и Финляндии вступить в НАТО в глобально-стратегическом смысле значения не имеет. Такое заявление сделал глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Между тем, скорость, с которой эти две страны "превращаются в цель, должна беспокоить их", добавил сенатор.

Как полагает Климов, членство северных соседей России в Североатлантическом альянсе не улучшит их отношения с Москвой. Хотя и Стокгольм, и Хельсинки получали от своего суверенитета определённую выгоду, указал сенатор. Теперь же Швеция и Финляндия, с увеличением военной инфраструктуры на своих территориях, "будут набирать себе проблем".

А вот отвечая на вопрос, как скоро эти две страны могут вступить в НАТО, сенатор лаконично заметил, что скорость, "с которой они превращаются в цель, должна беспокоить их", пишет РИА "Новости".