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10 августа, 23:33

Дуров упрекнул Apple в помехах развитию Telegram

Дуров обвинил Apple в задержке "революционного" обновления Telegram из-за долгой проверки

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что обновление мессенджера задерживается на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple. У себя в телеграме он заявил, что предстоящее обновление должно совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли, обмениваясь сообщениями.

"Мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за неясного "процесса проверки", наложенного на все мобильные приложения техническими монополиями. Например, наше предстоящее обновление, которое должно совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли, обмениваясь сообщениями, застряло в "обзоре" Apple на две недели без объяснений или каких-либо отзывов с их стороны", — написал Дуров.

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Предприниматель посетовал, что такие долгие проверки деморализуют и наносят прямой финансовый ущерб "сотням тысяч мобильных приложений по всему миру".

"Это не считая 30% налога, который Apple и Google берут с разработчиков приложений и который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений", — напомнил Дуров, уточнив, что экономический ущерб, который Apple нанесла технологической отрасли, возмещён не будет.

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Ранее Лайф сообщал, что мессенджеру Telegram грозит штраф в размере четырёх миллионов рублей за отказ удалять запрещённый контент. 2 августа протокол об административном правонарушении зарегистрировал Мировой суд Москвы.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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