Evraz выставила на продажу заводы в США и Канаде

Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz решила продать активы Североамериканского дивизиона (EVRAZ North America, ENA). Сообщение об этом опубликовано на сайте предприятия.

Как сообщили в Evraz, продажа позволит раскрыть стоимость дивизиона в качестве независимой компании. В настоящее время собираются заявки на приобретение — по лицензии, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

В дальнейшем могут потребоваться одобрение сделки и оценка его соответствия действующим санкционным ограничениям. Помимо этого необходимо одобрение со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI.

Evraz является вертикально интегрированной компанией с производственными активами в России, США и Канаде. По объёмам производства она входит в список крупнейших производителей стали в мире. В 2021 году Evraz снизила выпуск стали на 0,4% до 13,57 млн тонн.