Ким Чен Ын торжественно объявил о победе над ковидом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над ковидом в Северной Корее. Своё заявление он сделал на заседании, посвящённом противоэпидемическим мерам, передаёт Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Он торжественно объявил о победе в крайне чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса", — цитирует агентство заявление ЦТАК.

Общее число заболевших лихорадкой, выявленных с конца апреля на фоне распространения коронавируса в КНДР, превышает 4,77 миллиона человек, из них 99,99% поправились. Согласно последним известным данным, в КНДР от ковида скончалось 74 пациента. Уровень смертности составляет 0,002%.