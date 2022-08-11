Ким Чен Ын торжественно объявил о победе над ковидом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын "торжественно объявил" о победе над ковидом в Северной Корее. Своё заявление он сделал на заседании, посвящённом противоэпидемическим мерам, передаёт Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Он торжественно объявил о победе в крайне чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса", — цитирует агентство заявление ЦТАК.
Общее число заболевших лихорадкой, выявленных с конца апреля на фоне распространения коронавируса в КНДР, превышает 4,77 миллиона человек, из них 99,99% поправились. Согласно последним известным данным, в КНДР от ковида скончалось 74 пациента. Уровень смертности составляет 0,002%.
Напомним, 12 мая ЦТАК впервые проинформировало о выявлении коронавируса на территории Северной Кореи. Суточный прирост достиг максимального уровня (392 920) 15 мая, после этого показатель постепенно снижался. 30 июля власти КНДР впервые заявили об отсутствии новых случаев повышенной температуры, выявленных в течение предыдущего дня.
ТАСС / EPA / KCNA