На Кубе планируют запустить платёжную систему "Мир"

Карты российской платёжной системы "Мир" можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года. Об этом со ссылкой на посла Кубы в России Хулио Антонио Гармендию Пенью пишет газета "Известия".

"Ожидается, что к концу этого года "Мир" можно будет использовать на территории Кубы", — сказал журналистам дипломат.

Пенью высказал мнение, что для островного государства это станет ещё одним способом расширения на другие рынки банковской и финансовой системы.