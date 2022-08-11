На Кубе планируют запустить платёжную систему "Мир"
Посол Пенью заявил, что к концу 2022 года карты "Мир" могут заработать на Кубе
Карты российской платёжной системы "Мир" можно будет использовать на территории Кубы к концу 2022 года. Об этом со ссылкой на посла Кубы в России Хулио Антонио Гармендию Пенью пишет газета "Известия".
"Ожидается, что к концу этого года "Мир" можно будет использовать на территории Кубы", — сказал журналистам дипломат.
Пенью высказал мнение, что для островного государства это станет ещё одним способом расширения на другие рынки банковской и финансовой системы.
А ранее Лайф сообщал, что с помощью карт платёжной системы "Мир" теперь можно рассчитаться в магазинах Южной Кореи. Правда, снять там наличные пока не получится. Возможность использования карт "Мир" также обсуждают с российскими партнёрами финансовые учреждения Нигерии, сообщил посол этой страны в Москве Абдуллахи Шеху.
ТАСС / Сергей Коньков