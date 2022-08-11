"Как-то не сходится": Юран оценил слухи о своей причастности к договорняку

Бывший главный тренер футбольного клуба "Химки" Сергей Юран прокомментировал сообщения о том, что причиной его увольнения из подмосковной команды стала попытка организовать договорной матч с "Ростовом". Наставник назвал эти сообщения чушью, отметив, что такими делами не занимается.

"Странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да? Всё, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией... Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю", — сказал Юран в интервью "Спорт-Экспрессу".

Юран стал главным тренером подмосковного клуба в прошлом сезоне. Под его руководством "Химки" смогли спастись от вылета в Первую лигу. В стыковых матчах подмосковная команда смогла переиграть бывшую команду Юрана — "СКА-Хабаровск". Это был его уже третий приход в клуб.

В понедельник, 8 августа, стало известно, что Юран покидает "Химки". После четырёх туров РПЛ химчане набрали семь очков и занимают 7-е место в турнирной таблице.