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13 августа, 13:06

Посол ЛНР Мирошник: Северная Корея настроена на серьёзное взаимодействие с республикой

Северная Корея настроена на серьёзное взаимодействие с Луганской Народной Республикой. Об этом в эфире телеканала "Соловьёв. Live" заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"[Северная] Корея настроена на серьёзные взаимоотношения, на конструктивные действия, и мы скрупулёзно сейчас эти возможности изучаем. То, что мы сейчас настроены на хорошее взаимодействие, на изучение возможностей друг друга и на поиск тех ниш, которые интересны и прагматичны друг для друга, — абсолютный факт", — сообщил он.

По мнению Мирошника, потенциал КНДР недооценён. Посол анонсировал соглашения с Северной Кореей, которые подразумевают взаимовыгодное сотрудничество. Он также заявил, что сейчас с этой страной обсуждаются вопросы в сфере трудовой миграции, экономической кооперации и туризма. Кроме того, посол обратил внимание на то, что в Северной Корее есть высококвалифицированные инженеры и строители, которые хотят долгосрочного сотрудничества.

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Getty Images / Simon Holmes / NurPhoto

Никита Осипов

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