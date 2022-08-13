На "Армии-2022" представят новую версию глубоководного аппарата "Клавесин"

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" представит на форуме "Армия-2022" новую версию глубоководного аппарата "Клавесин". Об этом сообщила пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

"Участники и гости форума "Армия-2022" смогут увидеть морской мобильный подводный аппарат "Юнона", научно-исследовательский АНПА "Клавесин-2Р" и модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса "КИТ-3000", — говорится в сообщении.

Указывается, что проект предназначен для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов.