На "Армии-2022" представят новую версию глубоководного аппарата "Клавесин"
Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" представит на форуме "Армия-2022" новую версию глубоководного аппарата "Клавесин". Об этом сообщила пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).
"Участники и гости форума "Армия-2022" смогут увидеть морской мобильный подводный аппарат "Юнона", научно-исследовательский АНПА "Клавесин-2Р" и модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса "КИТ-3000", — говорится в сообщении.
Указывается, что проект предназначен для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" представит макет орбитальной станции на форуме "Армия-2022". Сейчас идёт эскизное проектирование станции. На стенде госкорпорации "Энергия" также будет представлена дополнительная информация о РОС.