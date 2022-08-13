Глава МИД Литвы призвал все страны ЕС запретить въезд россиянам

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал все страны Евросоюза запретить въезд на свою территорию для россиян. Его слова приводит Baltic News Service.

"Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС", — уверен он.

В республике представители сферы государственной безопасности, выдачи виз и пограничного контроля поприветствовали решение Эстонии не пускать в страну граждан России с "шенгеном", выданным Таллином, добавил Ландсбергис. Там также поддержали предложение Риги не выдавать документы не только россиянам, но и белорусам.