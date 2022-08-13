Житель Симферополя с ребёнком на плечах с ветерком прокатился на самокате по проезжей части

В Симферополе мужчина решил покататься на самокате с ребёнком на плечах. Видео распространили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как мужчина едет на электрическом самокате по проезжей части. Но при этом на его шее сидит ребёнок. Как сообщили телеграм-каналу SHOT в правоохранительных органах, ситуация им известна, сейчас полицейские ищут отца-самокатчика, чтобы привлечь его к ответственности.