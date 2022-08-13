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13 августа, 12:43

Житель Симферополя с ребёнком на плечах с ветерком прокатился на самокате по проезжей части

В Симферополе мужчина проехался на самокате с ребёнком на шее

В Симферополе мужчина решил покататься на самокате с ребёнком на плечах. Видео распространили очевидцы в социальных сетях.

Симферополец едет на самокате с ребёнком на шее. Видео © VK / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП ЧП

На кадрах видно, как мужчина едет на электрическом самокате по проезжей части. Но при этом на его шее сидит ребёнок. Как сообщили телеграм-каналу SHOT в правоохранительных органах, ситуация им известна, сейчас полицейские ищут отца-самокатчика, чтобы привлечь его к ответственности.

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VK / Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП ЧП

Светлана Оперук

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