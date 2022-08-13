НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 12:24

В Санкт-Петербурге выбрали имя белому индийскому павлину из "Петергофа"

<p>Белый индийский павлин Снежок. Обложка © <a href="https://topspb.tv/news/2022/08/13/pernatomu-hranitelyu-gmz-petergof-vybrali-imya/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург".</a></p>

Белый индийский павлин Снежок. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург".

Жители Санкт-Петербурга выбрали имя необычному обитателю Колонистского парка на территории петергофского музея-заповедника — белому индийскому павлину. Теперь птицу официально зовут Снежок. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Павлин переехал в "Петергоф" в 2010 году уже взрослым, сейчас ему более 15 лет. Основную часть рациона индийского красавца составляет растительная пища, но иногда в качестве лакомства сотрудники угощают его мешанкой (смесь из травы и сена).

Более ста морских котиков освободили от смертоносных ошейников на острове Тюлений

Более ста морских котиков освободили от смертоносных ошейников на острове Тюлений

Ранее Лайф сообщал, что в Британии два фламинго-гея усыновили птенца, от которого отказались родители. Пушистых малышей серых фламинго кормят ярко-красным "молочком", которое производят как самцы, так и самки, уточнили сотрудники зоопарка.

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров