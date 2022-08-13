В Санкт-Петербурге выбрали имя белому индийскому павлину из "Петергофа"
Белый индийский павлин Снежок. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург".
Жители Санкт-Петербурга выбрали имя необычному обитателю Колонистского парка на территории петергофского музея-заповедника — белому индийскому павлину. Теперь птицу официально зовут Снежок. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Павлин переехал в "Петергоф" в 2010 году уже взрослым, сейчас ему более 15 лет. Основную часть рациона индийского красавца составляет растительная пища, но иногда в качестве лакомства сотрудники угощают его мешанкой (смесь из травы и сена).
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