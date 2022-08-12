В Британии два фламинго-гея усыновили птенца, от которого отказались родители

В британском Бедфордшире два фламинго-гея усыновили птенца, от которого отказались биологические родители. Об этом пишет LADBible.

Малыш стал не нужен паре ещё до рождения, тогда работники зоопарка Уипснейд поместили выпавшее яйцо в инкубатор. В этот момент они вспомнили про фламинго по имени Хадсон и Блейз, которые уже имели опыт выведения потомства. В итоге новые родители охраняли яйцо до вылупления и с тех пор "образцово заботились" о новом детёныше, сообщили в пресс-службе учреждения.

"После того как птенец вылупился в их гнезде, они сидели с ним две недели, согревая его и защищая от других фламинго, которые часто ссорятся и толкаются на разных гнездовых участках", — рассказал руководитель птиц в зоопарке Тим Сэвидж.

Пушистых птенцов серых фламинго кормят ярко-красным "молочком", которое производят как самцы, так и самки, добавили в учреждении.