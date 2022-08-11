Гориллы в зоопарках изобрели уникальный звук для общения с людьми

Находящиеся в зоопарке гориллы изобрели новый тип вокализации для общения с сотрудниками учреждения. Об этом говорится в исследовании учёных из Университета Джорджии, опубликованном в журнале PLOS One.

Специалисты провели эксперимент с участием восьми горилл из зоопарка Атланты. Тесты разделили на три части: в первой присутствовал работник, во второй вне досягаемости обезьяны была еда, а в третьей корм держал смотритель. Оказалось, что в последнем случае животные чаще использовали звук, представляющий собой нечто среднее между чиханием и кашлем — исследователи обозначили его как "хм".

Учёные уточнили, что получили сообщения об аналогичных случаях из других зоопарков США и Канады: всего 33 гориллы в 11 местах также использовали звук "хм" при виде сотрудника, держащего еду. Учёные добавили, что эти данные ещё предстоит проверить.