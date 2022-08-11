Зеленский призвал запретить экспорт необходимых для российского ВПК деталей

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество технологически изолировать Россию и ввести полноценные ограничения относительно поставок импортных деталей и запчастей, которые необходимы для российского военно-промышленного комплекса. Соответствующее заявление лидер Незалежной сделал в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

"Вопрос экспорта в Россию комплектующих и продукции двойного назначения. Этот поток технической помощи нужно полностью остановить. Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов", — сказал он.

Зеленский уверен, что Россия не имела бы такой боеспособной армии в современных условиях без импортных деталей, а именно электроники, оптики и многих других элементов, использующихся при создании ракет, беспилотников, средств связи, бронетехники.