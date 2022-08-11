НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 08:37

В США призвали Зеленского признать реальность преступлений ВСУ

Politico: Зеленскому нужно признать преступления ВСУ, описанные Amnesty International

Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правоту Amnesty International относительно преступлений ВСУ против мирных жителей. Об этом написал обозреватель Пол Тейлор в статье для издания Politico.

"Зрелым ответом на ​​критику было бы серьёзно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца. Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его героические защитники способны на ошибку, и принял доклад близко к сердцу", — говорится в статье.

Обозреватель отметил, что Киеву нужно прислушаться к критике со стороны западных наблюдателей, а не беспочвенно обвинять всех несогласных в работе на Кремль. Как подчеркнул автора материала, власти Украины заинтересованы в постоянной критике доклада Amnesty International, ведь глава киевского офиса и соучредитель шведского отделения организации были вынуждены уйти в отставку.

"Отчёт Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным", — добавил Тейлор.

В ООН прокомментировали резкий доклад Amnesty International о ВСУ

В ООН прокомментировали резкий доклад Amnesty International о ВСУ

Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Позже в компании выразили сожаление по поводу содержания документа, однако отзывать его отказались. Доклад оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.

Обложка ©

president.gov.ua

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров