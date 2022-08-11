В США призвали Зеленского признать реальность преступлений ВСУ
Politico: Зеленскому нужно признать преступления ВСУ, описанные Amnesty International
Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правоту Amnesty International относительно преступлений ВСУ против мирных жителей. Об этом написал обозреватель Пол Тейлор в статье для издания Politico.
"Зрелым ответом на критику было бы серьёзно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца. Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его героические защитники способны на ошибку, и принял доклад близко к сердцу", — говорится в статье.
Обозреватель отметил, что Киеву нужно прислушаться к критике со стороны западных наблюдателей, а не беспочвенно обвинять всех несогласных в работе на Кремль. Как подчеркнул автора материала, власти Украины заинтересованы в постоянной критике доклада Amnesty International, ведь глава киевского офиса и соучредитель шведского отделения организации были вынуждены уйти в отставку.
"Отчёт Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным", — добавил Тейлор.
Лайф напоминает, что речь идёт о докладе Amnesty International, в котором говорится, что украинские военные нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая различное вооружение и боевую технику в школах и больницах городов и подвергая таким образом риску мирное население. Позже в компании выразили сожаление по поводу содержания документа, однако отзывать его отказались. Доклад оценило российское посольство в США. Комментарий по этому поводу также дали в Совфеде.