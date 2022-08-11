В США призвали Зеленского признать реальность преступлений ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский должен признать правоту Amnesty International относительно преступлений ВСУ против мирных жителей. Об этом написал обозреватель Пол Тейлор в статье для издания Politico.

"Зрелым ответом на ​​критику было бы серьёзно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца. Зеленский поступил бы лучше, если бы признал, что даже его героические защитники способны на ошибку, и принял доклад близко к сердцу", — говорится в статье.

Обозреватель отметил, что Киеву нужно прислушаться к критике со стороны западных наблюдателей, а не беспочвенно обвинять всех несогласных в работе на Кремль. Как подчеркнул автора материала, власти Украины заинтересованы в постоянной критике доклада Amnesty International, ведь глава киевского офиса и соучредитель шведского отделения организации были вынуждены уйти в отставку.

"Отчёт Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным", — добавил Тейлор.