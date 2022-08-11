Китайский дипломат напомнил США про Ирак и Афганистан из-за критики учений близ Тайваня

На картинке показаны несколько вооружённых конфликтов, в которых Соединённые Штаты принимали непосредственное участие, в том числе при вторжении в Ирак и Афганистан, бомбардировках Югославии и санкционной войне с Венесуэлой. Это в понимании Вашингтона считается "защитой прав человека", в то же время учения Пекина в Тайваньском проливе для США выглядят как "агрессия и провокация".