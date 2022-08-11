Китайский дипломат напомнил США про Ирак и Афганистан из-за критики учений близ Тайваня
Представитель МИД Китая одной картинкой указал на лицемерие США
США на международной арене применяют двойные стандарты, указывая странам на их действия. На это указал представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, опубликовав соответствующую картинку.
"Всегда легче придумать оправдание, чем найти настоящее", — написал дипломат в "Твиттере".
Двойные стандарты США в понимании представителя МИД КНР. Фото © Twitter / Lijian Zhao 赵立坚
На картинке показаны несколько вооружённых конфликтов, в которых Соединённые Штаты принимали непосредственное участие, в том числе при вторжении в Ирак и Афганистан, бомбардировках Югославии и санкционной войне с Венесуэлой. Это в понимании Вашингтона считается "защитой прав человека", в то же время учения Пекина в Тайваньском проливе для США выглядят как "агрессия и провокация".
Лайф напоминает, что из-за визита Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности в последние дни. После завершения учений в трёх акваториях вокруг Тайваня в Китае анонсировали регулярные манёвры к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Власти острова, в свою очередь, ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами 9 и 11 августа. Пелоси, комментируя свой визит, заявила, что абсолютно не жалеет об этом.
Wikipedia / China News Service