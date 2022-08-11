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11 августа, 08:20

Минцифры РФ: IT-специалистам понизят ставку по льготной ипотеке с 5% до 3%

Ставку по льготной ипотеке для работников в области информационных технологий предлагается понизить с 5% до 3%, следует из проекта постановления Правительства РФ. Документ опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту, <...> максимальная ставка по кредитным договорам, заключённым после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых", — говорится в пояснительной записке к постановлению.

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Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что около шести тысяч IT-специалистов получат ипотеку по льготной программе, соответствующие заявки уже были одобрены российскими банками.

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Flickr / Stroy Puls

Ирина Фальке

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