Министерство обороны России показало кадры боевой работы российских десантников, захвативших опорный пункт ВСУ. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Боевая работа десантников по захвату опорного пункта ВСУ. Видео © Telegram-канал Минобороны России

Командир разведывательной роты принял решение спешиться с боевых машин и стремительной атакой выбить противника с обнаруженного опорного пункта. При поддержке огнём из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса разведчики-десантники атаковали украинских военных и вытеснили их с занимаемых позиций.

В ходе боя было уничтожено десять человек личного состава ВСУ и две единицы бронированной техники, уточнили в ведомстве.