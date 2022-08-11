При поддержке огнём из боевой машины: Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ
Минобороны показало кадры захвата опорного пункта ВСУ российскими десантниками
Министерство обороны России показало кадры боевой работы российских десантников, захвативших опорный пункт ВСУ. Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Боевая работа десантников по захвату опорного пункта ВСУ. Видео © Telegram-канал Минобороны России
Командир разведывательной роты принял решение спешиться с боевых машин и стремительной атакой выбить противника с обнаруженного опорного пункта. При поддержке огнём из штатного вооружения боевой машины десанта БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса разведчики-десантники атаковали украинских военных и вытеснили их с занимаемых позиций.
В ходе боя было уничтожено десять человек личного состава ВСУ и две единицы бронированной техники, уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС России уничтожили ЗРПК "Гепард", поставленный Украине Германией. Как уточнил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всё произошло в районе населённого пункта Новопавловка Николаевской области.
Кадр видео из телеграм-канала Минобороны России