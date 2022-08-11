В ЛНР сотрудники Росгвардии и ФСБ поймали пособника ВСУ
Сотрудники Росгвардии и ФСБ России задержали в Луганской Народной Республике изготовителя взрывных устройств. Он также помогал украинским военным и снимал на видео результаты обстрела мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
"При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в одном из населённых пунктов ЛНР росгвардейцы совместно с сотрудниками ФСБ России задержали гражданина 1963 года рождения, ранее проходившего службу в ВСУ", — говорится в сообщении.
Схрон задержанного в ЛНР пособника ВСУ. Фото © Росгвардия
Причём до начала спецоперации на Украине мужчина активно помогал военнослужащим ВСУ и националистических батальонов, изготавливал датчики слежения (трекеры) и снимал на видео результаты обстрела мирных жителей. В ходе обследования его места проживания сотрудники Росгвардии и ФСБ нашли схрон. В нём в том числе обнаружены оружие и патроны, элементы для сбора взрывных устройств, четыре комплекта военной формы со знаками различия НАТО, Бундесвера, ВС Британии, два разгрузочных жилета и трекеры.
А 5 августа Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях 70 украинских силовиков. У них в том числе изъяли 12,7-миллиметровый пулемёт "Корд", 80 единиц огнестрельного оружия и пусковой модуль переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".
Shutterstock