В Лондоне по обвинению в терроризме задержали палача ИГИЛ

В Лондоне по обвинению в терроризме задержали Эйна Лесли Дэвиса — члена группы палачей, известной как "Битлз" и состоящей из боевиков ИГИЛ*. Об этом сообщается на сайте столичной полиции Великобритании.

"Эйна Лесли Дэвиса <…> обвинили в нарушении статей 15, 17 и 57 закона о терроризме от 2000 года", — говорится в сообщении.

Сейчас Дэвис находится под стражей в ожидании суда 11 августа, уточнили в правоохранительных органах. Задержали участника террористического формирования накануне в одном из лондонских аэропортов по прибытии из Турции, где несколько лет назад его также осудили по обвинению в терроризме.

"Битлз" — название группы из четверых боевиков, прозванных так за английское произношение. Они стали известны благодаря казням пленников, в том числе американских журналистов, путём обезглавливания. При этом происходящее снимали на камеру.

Ранее Лайф рассказывал, что ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле. По данным СМИ, в результате взрыва ранено 22 человека. В соцсетях опубликованы кадры с последствиями происшествия. На них видно, что люди спешат помочь пострадавшим после инцидента.