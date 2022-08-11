В США считают, что Украина не сможет поддерживать индустриальную экономику

Украина на данный момент уже потеряла месторождения с полезными ископаемыми на сумму не менее 12,4 триллиона долларов в результате российской спецоперации. Об этом пишет The Washington Post, на что обратил внимание журналист Владимир Соловьёв.

"Анализ SecDev показывает, что украинские энергетические месторождения, металлы и полезные ископаемые на сумму не менее 12,4 триллиона долларов сейчас находятся под контролем России. Эта цифра составляет почти половину долларовой стоимости 2209 депозитов, проверенных компанией", — говорится в статье.

Так, Украина потеряла 63% угольных, 20% газовых, 42% металлорудных и 33% редкоземельных и других важных полезных ископаемых месторождений. Как указывается в статье, если Украина не вернёт контроль над освобождёнными территориями, то Киев навсегда потеряет доступ к двум третям месторождений. Незалежная вместе с тем лишится запасов природного газа, нефти и редкоземельных минералов.

"Наихудший сценарий заключается в том, что Украина потеряет землю, перестанет иметь сильную сырьевую экономику и станет больше похожей на одну из стран Балтии, страну, не способную поддерживать свою индустриальную экономику", — уверен исполнительный директор киевского экономического аналитического центра (GMK) Станислав Зинченко.

И хотя основная часть запасов нефти и голубого топлива всё ещё остаётся под контролем Киева, для Западной Европы подобное развитие событий равно тактической неудаче, подчеркнул соучредитель SecDev Роберт Мугга. Под ударом оказывается энергетическая безопасность западных стран. И если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, уверен Мугга, они останутся в сильной зависимости от российских углеводородов.