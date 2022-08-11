Российские водители теперь могут оформить ДТП без участия ГИБДД с помощью приложения
Минцифры запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто"
В мобильном приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", который позволяет водителям оформить ДТП без вызова сотрудника ДПС и заполнения бумаг. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
"Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто". С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков", — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, благодаря "Европротоколу онлайн" среднее время оформления ДТП снизится почти в два раза, а также отпадёт необходимость посещать офис страховой компании, ведь извещение поступает туда онлайн. Кроме того, бланк будет автоматически заполнен сведениями из "Госуслуг".
При этом достаточно, чтобы приложение "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей, а второй участник ДТП должен только проверить данные по сгенерированной приложением ссылке. Однако для оформления инцидента оба участника должны иметь подтверждённые учётные записи на "Госуслугах", а в ДТП не должно пострадать иное имущество или лица, кроме транспорта.
Ранее Лайф рассказывал, что на "Госуслугах" стал доступен сервис купли-продажи автомобилей. Продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтверждённые учётные записи на портале. Также у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение "Госключ", с помощью которого стороны подписывают документ купли-продажи авто.
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