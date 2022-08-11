Российские водители теперь могут оформить ДТП без участия ГИБДД с помощью приложения

В мобильном приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", который позволяет водителям оформить ДТП без вызова сотрудника ДПС и заполнения бумаг. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

"Минцифры России запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги Авто". С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, благодаря "Европротоколу онлайн" среднее время оформления ДТП снизится почти в два раза, а также отпадёт необходимость посещать офис страховой компании, ведь извещение поступает туда онлайн. Кроме того, бланк будет автоматически заполнен сведениями из "Госуслуг".

При этом достаточно, чтобы приложение "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей, а второй участник ДТП должен только проверить данные по сгенерированной приложением ссылке. Однако для оформления инцидента оба участника должны иметь подтверждённые учётные записи на "Госуслугах", а в ДТП не должно пострадать иное имущество или лица, кроме транспорта.