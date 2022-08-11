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11 августа, 07:14

Непогода помешала сухогрузу с зерном выйти из порта Черноморска

Минобороны Турции: Один из сухогрузов не смог покинуть порт Черноморска из-за непогоды

Один из сухогрузов с зерном не смог покинуть украинский порт Черноморск из-за плохих погодных условий. Об этом сообщило Минобороны Турции.

"Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море", — сказано в записи ведомства в "Твиттере".

Также Минобороны добавило, что вышедшие накануне два сухогруза с продовольствием продолжают движение по гуманитарному коридору, а погрузка других судов продолжается.

Покупатель отказался от украинского зерна, следовавшего в порт в Ливане

Покупатель отказался от украинского зерна, следовавшего в порт в Ливане

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Позднее ВС России увеличили гумкоридор для выхода судов из черноморских портов Украины.

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Артур Лапсаков

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