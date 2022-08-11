Непогода помешала сухогрузу с зерном выйти из порта Черноморска
Минобороны Турции: Один из сухогрузов не смог покинуть порт Черноморска из-за непогоды
Один из сухогрузов с зерном не смог покинуть украинский порт Черноморск из-за плохих погодных условий. Об этом сообщило Минобороны Турции.
"Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море", — сказано в записи ведомства в "Твиттере".
Также Минобороны добавило, что вышедшие накануне два сухогруза с продовольствием продолжают движение по гуманитарному коридору, а погрузка других судов продолжается.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. Позднее ВС России увеличили гумкоридор для выхода судов из черноморских портов Украины.
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