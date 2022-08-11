Непогода помешала сухогрузу с зерном выйти из порта Черноморска

Один из сухогрузов с зерном не смог покинуть украинский порт Черноморск из-за плохих погодных условий. Об этом сообщило Минобороны Турции.

"Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море", — сказано в записи ведомства в "Твиттере".