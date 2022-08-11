В России могут повысить МРОТ в два раза

Депутаты от ЛДПР намерены внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий двукратное повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2023 года. Об этом сообщают "Известия".

Авторы инициативы считают, что такой шаг может сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения. Увеличить МРОТ предлагается до 30 тысяч рублей, на данный момент этот показатель составляет 15 279 рублей. По мнению депутатов, на реализацию инициативы понадобится 1,16 триллиона рублей.

"Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряжённости", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отметил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, пересмотреть МРОТ необходимо именно сейчас — в момент подготовки бюджета на следующий год.