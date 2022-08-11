Рогов: ПВО отразила ракетные атаки ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

Системы противовоздушной обороны отразили удары ракет и беспилотников украинских военных на Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Все атаки ракет и БПЛА противника отражены", — написал он в телеграм-канале.