Рогов: ПВО отразила ракетные атаки ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС
Системы противовоздушной обороны отразили удары ракет и беспилотников украинских военных на Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Все атаки ракет и БПЛА противника отражены", — написал он в телеграм-канале.
Огневые позиции артиллерии ВСУ подавляются контрбатарейным огнём, добавил Рогов.
Лайф сообщал, что 7 августа украинские силовики обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали обстрел этого объекта "актом ядерного терроризма". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о надежде России на то, что страны Запада смогут воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы остановить обстрел Запорожской АЭС.
Минобороны РФ