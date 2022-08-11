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11 августа, 06:34

Захарова призвала МИД Британии спрашивать за эскалацию вокруг Тайваня с США, а не Китая

Министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс за усилившуюся напряжённость вокруг Тайваня следовало бы спрашивать с посла США, а не Китая. Такой совет дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией, никто не называет", — написала Захарова в телеграм-канале.

Ранее Трасс заявила, что Британия призывает КНР в срочном порядке разрешить все разногласия вокруг Тайваня мирными способами и не угрожать применением силы или принуждением. Она распорядилась вызвать посла Китая для объяснений действий Пекина.

Пелоси пообещала, что США не позволят Китаю "изолировать Тайвань"

Пелоси пообещала, что США не позволят Китаю "изолировать Тайвань"

Лайф напоминает, что из-за визита Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности в последние дни. После завершения учений в трёх акваториях вокруг Тайваня в Китае анонсировали регулярные манёвры к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Власти острова, в свою очередь, ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами 9 и 11 августа. Пелоси, комментируя свой визит, заявила, что абсолютно не жалеет об этом.

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Артур Лапсаков

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