Захарова призвала МИД Британии спрашивать за эскалацию вокруг Тайваня с США, а не Китая
Министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс за усилившуюся напряжённость вокруг Тайваня следовало бы спрашивать с посла США, а не Китая. Такой совет дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией, никто не называет", — написала Захарова в телеграм-канале.
Ранее Трасс заявила, что Британия призывает КНР в срочном порядке разрешить все разногласия вокруг Тайваня мирными способами и не угрожать применением силы или принуждением. Она распорядилась вызвать посла Китая для объяснений действий Пекина.
Лайф напоминает, что из-за визита Пелоси на Тайвань Народно-освободительная армия КНР пребывает в полной боевой готовности в последние дни. После завершения учений в трёх акваториях вокруг Тайваня в Китае анонсировали регулярные манёвры к востоку от так называемой серединной линии Тайваньского пролива. Власти острова, в свою очередь, ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами 9 и 11 августа. Пелоси, комментируя свой визит, заявила, что абсолютно не жалеет об этом.
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