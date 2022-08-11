Захарова призвала МИД Британии спрашивать за эскалацию вокруг Тайваня с США, а не Китая

Министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс за усилившуюся напряжённость вокруг Тайваня следовало бы спрашивать с посла США, а не Китая. Такой совет дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией, никто не называет", — написала Захарова в телеграм-канале.