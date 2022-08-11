Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе военного аэродрома под Гомелем

Вспышки в районе аэродрома Зябровка, под Гомелем, в Белоруссии случились из-за возгорания двигателя у одной из машин. Как указали в Минобороны республики, никаких взрывов там не было.

"В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведённой замены двигателя произошло её возгорание", — сказано в сообщении ведомства.

Личный состав своевременно принял меры по тушению, пострадавших в результате случившегося нет.