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11 августа, 06:06

Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе военного аэродрома под Гомелем

Вспышки в районе аэродрома Зябровка, под Гомелем, в Белоруссии случились из-за возгорания двигателя у одной из машин. Как указали в Минобороны республики, никаких взрывов там не было.

"В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведённой замены двигателя произошло её возгорание", — сказано в сообщении ведомства.

Личный состав своевременно принял меры по тушению, пострадавших в результате случившегося нет.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВВС и силы ПВО Белоруссии проведут учения на российском полигоне Ашулук. Передислокация будет осуществлена железнодорожными эшелонами и военно-транспортной авиацией, уточнили в белорусском Минобороны.

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Сайт Минобороны Белоруссии

Артур Лапсаков

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