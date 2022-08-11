"Спартак" объявил о расторжении контракта с полузащитником Хендриксом

Хендрикс стал игроком "Спартака" в 2021 году, перейдя из ПСВ. Его контракт действовал до 2024 года. Как уточнили в пресс-службе красно-белых, 27-летний футболист был арендован "Фейеноордом" до конца июня 2023 года, но покидает клуб из Роттердама досрочно. В статусе свободного агента он присоединится к немецкой "Фортуне" из Дюссельдорфа.