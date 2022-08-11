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11 августа, 05:55

"Спартак" объявил о расторжении контракта с полузащитником Хендриксом

<p>Йоррит Хендрикс. Обложка © Официальный <a href="https://spartak.com/news/2022-08-11-spartak_rastorg_kontrakt_s_khendriksom/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> ФК "Спартак"</p>

Йоррит Хендрикс. Обложка © Официальный сайт ФК "Спартак"

Полузащитник Йоррит Хендрикс покидает московский "Спартак". Пресс-служба футбольного клуба сообщила о расторжении контракта с нидерландским игроком.

"Благодарим Йоррита за выступления за нашу команду и желаем успехов в карьере", — сказано в записи.

Хендрикс стал игроком "Спартака" в 2021 году, перейдя из ПСВ. Его контракт действовал до 2024 года. Как уточнили в пресс-службе красно-белых, 27-летний футболист был арендован "Фейеноордом" до конца июня 2023 года, но покидает клуб из Роттердама досрочно. В статусе свободного агента он присоединится к немецкой "Фортуне" из Дюссельдорфа.

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Напомним, в минувшем туре "Мир" Российской премьер-лиги "Спартак" одержал победу над "Уралом" благодаря голам Квинси Промеса и Михаила Игнатова. Сейчас клуб занимает второе место в турнирной таблице, по дополнительным показателям уступая ЦСКА.

Артур Лапсаков

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