Китайские беспилотники названы революционными для артиллерии

Китайские коммерческие квадрокоптеры произвели революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии. Такое мнение высказал экс-начальник Генштаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский, его слова напечатаны в предисловии к книге ЦАСТ "Чужие войны: новая парадигма".

"Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для неё проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня", — приводит слова генерала РИА "Новости".

По его словам, теперь возможно применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. Кроме того, снизилось и количество применяемых снарядов. Балуевский подчеркнул, что это стало толчком к возвращению традиционной артиллерии на "пьедестал бога войны".

"Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе", — пишет Балуевский.