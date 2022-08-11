Китайские беспилотники названы революционными для артиллерии
Генерал Балуевский: Китайские квадрокоптеры произвели настоящую революцию в артиллерии
Китайские коммерческие квадрокоптеры произвели революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии. Такое мнение высказал экс-начальник Генштаба ВС России генерал армии Юрий Балуевский, его слова напечатаны в предисловии к книге ЦАСТ "Чужие войны: новая парадигма".
"Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для неё проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня", — приводит слова генерала РИА "Новости".
По его словам, теперь возможно применять артиллерию с обычными снарядами с точностью и эффективностью, сопоставимой со стрельбой высокоточными боеприпасами. Кроме того, снизилось и количество применяемых снарядов. Балуевский подчеркнул, что это стало толчком к возвращению традиционной артиллерии на "пьедестал бога войны".
"Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе", — пишет Балуевский.
По мнению генерала, то же самое касается простых и недорогих БЛА самолётного типа, например, "Орлан-10" отечественного производства. Дополнительным преимуществом этого беспилотника является оснащение бензиновыми двигателями вместо электрических. При этом он уверен, что интеграция беспилотников с высокоточными средствами поражения ещё не исчерпала возможности.
Ранее, 2 августа, Лайф рассказывал о ликвидации Росгвардией 13 украинских операторов беспилотников в ЛНР, 4 августа — об уничтожении ещё 24 операторов. Также 10 августа стало известно о ликвидации 39 операторов украинских беспилотников в ЛНР.
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