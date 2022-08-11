Генпрокуратура ДНР расследует удар ВСУ по СИЗО в Еленовке по статье "Теракт"

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) квалифицировало обстрел следственного изолятора в Еленовке со стороны украинских войск как террористический акт. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Виталия Чернявская.

"Извлечённые с места происшествия осколки боеприпасов направлены для проведения экспертиз", — сказала она.