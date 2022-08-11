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11 августа, 05:07

Генпрокуратура ДНР расследует удар ВСУ по СИЗО в Еленовке по статье "Теракт"

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР) квалифицировало обстрел следственного изолятора в Еленовке со стороны украинских войск как террористический акт. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Виталия Чернявская.

"Извлечённые с места происшествия осколки боеприпасов направлены для проведения экспертиз", сказала она.

Также представитель Генпрокуратуры ДНР добавила, что уголовное дело возбуждено по по пункту "б" части третьей статьи 229-й Уголовного кодекса ДНР "Теракт".

Следствие признало терактом удар ВСУ по СИЗО в Еленовке

Следствие признало терактом удар ВСУ по СИЗО в Еленовке

Напомним, ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор, чтобы не дать им рассказать правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара — всего 50 погибших и 73 раненых.

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ТАСС / Дмитрий Мармышев

Юлия Коновалова

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