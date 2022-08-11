Сенатор Пушков отказал Болгарии в праве снова покупать российский газ

"Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно "недружественному", то есть враждебному, государству, тем более что оно само от них отказалось", — написал сенатор у себя в телеграме.