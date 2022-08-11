Сенатор Пушков отказал Болгарии в праве снова покупать российский газ
Причин возобновлять поставки газа "недружественной" Болгарии нет, София сама отчаянно стремилась провести зиму без российского голубого топлива. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
"Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа. Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно "недружественному", то есть враждебному, государству, тем более что оно само от них отказалось", — написал сенатор у себя в телеграме.
Напомним, "Газпром" полностью приостановил поставки газа в Болгарию из-за неоплаты топлива в рублях. Позже власти Болгарии решили подумать над оплатой ещё раз и поднять эту тему на совещании с Еврокомиссией. Россия, в свою очередь, готова возобновить поставки газа в Болгарию при соответствующей оплате.
Между тем министр энергетики технического правительства Болгарии Росен Христов заявил, что его страна рассматривает возможность возобновления поставок российского природного газа. Власти, по его словам, в качестве приоритета смотрят на альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, то готовы обратить взор в сторону Москвы.
ТАСС / Михаил Джапаридзе