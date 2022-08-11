КРТВ на "Армии-2022" представит авиационную ракету нового поколения X-69

Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) впервые представит новую авиационную крылатую ракету X-69, это произойдёт на международном военно-техническом форуме "Армия-2022".

"Что касается новых изделий, то на форуме "Армия-2022" впервые продемонстрируем многофункциональную малозаметную высокоточную авиационную крылатую ракету Х-69", — приводит заявление корпорации ТАСС.

Разработкой X-69 занималось государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" имени Березняка. Ракета оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления. Максимальная дальность полёта — 290 километров, а скорость на марше достигает 700–1000 километров в час. Масса боевой части зависит от комплектации — 300–310 килограммов. Ракета способна размещаться как на внешних подвесках, так и во внутренних отсеках вооружения.

На "Армии-2022" будет продемонстрирован также новейший комплекс средств связи для лёгкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate. Увидеть можно будет и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27.