Европейская жара не настигнет Москву. И вот почему

Умеренная погода в Москве на фоне аномальной жары в Европе связана с перемещением в российскую столицу холодных воздушных масс с севера — между тем в европейские государства воздушные потоки поступают с юга. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, обширный антициклон протянулся от центра Атлантики до западных границ России. При этом, уточнил Вильфанд, существуют как тёплая, так и холодная части антициклона. Если представить себе антициклон как некий шар, то движение воздуха в антициклоне перемещается по часовой стрелке, пояснил он.

"Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии — с юга. Когда два фактора входят в резонанс — мощная энергия солнца и перенос очень тёплых воздушных масс с юга, — тогда устанавливается особенно жаркая погода. Именно поэтому такая ситуация складывается сейчас в Испании, во Франции, на западе Германии", — сказал Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

В перечисленных регионах температура воздуха в настоящее время превышает 30 градусов, добавил специалист. Гребень высокого давления достиг и Москвы.

"Почему у нас такая умеренная погода? Да потому, что воздушные массы перемещаются с севера, они сформировались в полярных регионах. Конечно, не холодно, 21–24 градуса, но всё-таки", — высказался Вильфанд.