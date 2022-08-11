Собрать ребёнка в школу сегодня оказалось дешевле, чем в прошлом году

"Набор школьника", в который входят школьная форма, обувь, спортивная форма, а также рюкзак и канцтовары, за год подешевел в России на 3–10%. Об этом со ссылкой на опрошенных ретейлеров пишет РИА "Новости".

Так, согласно данным аналитической службы Wildberries, минимальная стоимость "набора школьника" в августе составляет примерно 2704 рубля — это на 10% меньше, чем в августе 2021-го. За период с 15 по 31 июля продажи товаров для школы на маркетплейсе в штуках выросли год к году на 51%.

В Wildberries сообщили, что минимальный комплект формы в июле обойдётся родителям в 1227 рублей, что на 8% дешевле по сравнению со стоимостью аналогичного комплекта в июле прошлого года. В него входят жилет, брюки или юбка, рубашка или блузка, а также полуботинки или туфли. А базовый комплект канцелярских товаров из ручки, карандашей, пенала, тетради, ластика, дневника, линейки и рюкзака в июле стоит порядка 771 рубля, на 4% дешевле, чем в прошлом году. А покупка спортивного костюма и пары кроссовок для физкультуры обойдётся родителям в сумму от 706 рублей.

Пресс-служба интернет-магазина Ozon сообщила, что подготовка ребёнка к школе без учёта формы обойдётся в среднем в 4000 рублей, на 3% дешевле, чем год назад. Средний чек набора одежды для школы из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки стоил в июле 6500 рублей. В "Детском мире" рассказали, что базовый набор для подготовки ребёнка к 1 сентября обойдётся примерно в 5000 рублей, что соответствует стоимости аналогичного набора в сети в 2021 году.

Согласно исследованию "Яндекс.Маркета", каждый второй опрошенный родитель (40%) планирует суммарно потратить к новому учебному году от 10 до 30 тысяч рублей на школьную форму, учебники и прочие товары для ребёнка.