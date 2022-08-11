НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 августа, 02:38

На Западе признали победу Москвы в нефтяной войне

Bloomberg: Россия вопреки санкциям одерживает победу на нефтяном рынке

Россия одерживает победу на нефтяном рынке, такой вывод содержится в статье Хавьера Бласа, написанной им для Bloomberg. Как объяснил аналитик объяснил, это можно заметить по нескольким факторам.

Во-первых, объемы добычи нефти не снизились — напротив, они практически вернулись к состоянию на начало 2022 года. Во-вторых, цены на чёрное золото восстановились, несмотря на то, что Россия поначалу была вынуждена продавать её по большим скидкам.

В США рассказали о лазейке для нефти из России

В США рассказали о лазейке для нефти из России

"Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях", — предупреждает Блас.

Он также высказал мнение, что холодные осень и зима наряду с возрастанием спроса на электричество могут существенно сказаться на поддержке Украины Западом. Как отметил Бласс, на публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии, однако, в частном порядке они признают неприятности, "которые эта позиция угрожает нанести их экономике".

Рост цен на нефть связали с отсутствием локдаунов и антироссийскими санкциями

Рост цен на нефть связали с отсутствием локдаунов и антироссийскими санкциями

Ранее, напомним, Bloomberg писал, что благодаря грамотным действиям президента России Владимира Путина стране удалось избежать сильного спада в экономике в условиях санкций, так как высокая цена на нефть нивелирует эффект западных экономических ограничений.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров