На Западе признали победу Москвы в нефтяной войне

Россия одерживает победу на нефтяном рынке, такой вывод содержится в статье Хавьера Бласа, написанной им для Bloomberg. Как объяснил аналитик объяснил, это можно заметить по нескольким факторам.

Во-первых, объемы добычи нефти не снизились — напротив, они практически вернулись к состоянию на начало 2022 года. Во-вторых, цены на чёрное золото восстановились, несмотря на то, что Россия поначалу была вынуждена продавать её по большим скидкам.

"Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях", — предупреждает Блас.