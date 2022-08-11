Мощный взрыв прогремел в американской Индиане, есть погибшие

В результате взрыва дома в Эвансвилле в американском штате Индиана погибло не менее трёх человек. При взрыве повреждено также по меньшей мере 39 строений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на начальника пожарной охраны Майка Коннели.

Последствия взрыва. Видео © Twitter / VLyonsTV

"Могут быть и другие жертвы, мы ещё не завершили наши поиски. Первоначальная оценка ущерба показывает, что 39 домов получили повреждения от серьёзных до незначительных", — приводит телеканал слова Коннели.

Правоохранители сейчас ведут расследование данного происшествия. Им предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.