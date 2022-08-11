"Русский дельтакрон": Россия обзавелась "своим" вариантом ковида

В геномных данных из Петербурга учёные обнаружили новый вариант коронавируса, который являет собой некий гибрид штаммов "омикрон" и "дельта". Американский генетик Дмитрий Прусс полагает, что опасность "русского дельтакрона" ещё только предстоит изучить, сообщает РБК.

Прусс утверждает, что "омикрон" к настоящему моменту практически вытеснил "дельту", и потому вирусы, которые сочетают в себе фрагменты геномов обоих штаммов, являются большой редкостью. Тем не менее именно такие гибриды и были выявлены в последних загрузках геномных данных из Петербурга.

Первые данные появились в начале июля. Поначалу эти выводы подверглись сомнениям, но уже к концу месяца появилось достаточно образцов, чтобы подтвердить, что это "не ошибка", а "действительно гибридный вирус". Примечательно, что этот вид коронавируса не выявлен ни в какой-либо другой стране. Вероятнее всего, его родина — Россия, сказал Прусс.

Распространённость этого штамма пока невелика — во всяком случае, это можно сказать о Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа. Учёные пока не определили, несёт ли гибрид какую-либо значительную угрозу и способен ли вытеснить другие штаммы. Российским медицинским организациям Прусс рекомендовал повысить бдительность и отслеживать новые штаммы.