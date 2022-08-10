Индийский омикрон "Рыбы": Чем грозит новая мутация вируса России
Более вирулентный подвид омикрона захватывает Индию, скорость его распространения на 10% больше, чем у "собратьев"
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Более заразный подвариант штамма коронавируса омикрон BA-2.75 выявлен в индийской столице Нью-Дели. Новый геновариант «Стелс-Омикрона» назвали «Рыбами». Об этом сообщил главный врач городской больницы Lok Nayak Суреш Кумар.
Компьютерное моделирование раскрыло коварство двойной мутации в короне «Рыб», которая приводит к наибольшему сродству S-белка коронавируса и человеческого ангеотензинпревращающего фермента-2. Это близость с рецепторами людей позволяет инфекции распространятся с большим эффектом. Также за счет мутации «Рыбы» обходят нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на вакцинацию или перенесенный COVID-19. По сообщению учёных, новый подвид распространяется со скоростью на 10% больше, чем у его сордичей.
Российские исследователи объясняют, что такие мутации возможны лишь в случаях, когда штаммы прошли жесткую селекцию и получили эволюционные способности. Врачи объясняют, что S-белок кодируется 1273 нуклеотидами. В самой первой линии «Омикрона» изменения произошли у 21. Предыдущий подтип из Индии — задействовал 32 нуклеотида.
Жизнь на фоне пандемии коронавируса в Индии. Фото © Getty Images/Sonu Mehta/Hindustan Times
— Чем больше нуклеотидов будет меняться в той части коронавируса, которая кодирует «шип», тем легче вирус будет находить человеческие клетки-мишени и ускользать от иммунитета, полученного после прививки или болезни, — подтвердил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.
Незадолго до этого специалисты лаборатории Джесси Блума из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле (США) высказывали предположение, что новые виды омикрона станут бичём уже научившегося справляться с разными штаммами иммунитета человека.
До России опасный штамм «Рыбы» ещё не добрался. По данным Роспотребнадзора, в стране преобладают другие версии омикрона, относящиеся к линиям BA.4 и BA.5. Но потенциал опасной разновидности вируса во многом зависит от предыдущего распространения более ранних версий коронавируса. Еще один подвид BA.2.75 «Кентавр» появился в Индии в мае и показал быстрый рост, легко взяв планку 20%, затем заражение перекинулось на другие страны. ВОЗ добавил его в список отслеживаемых и «вызывающих беспокойство». В России, по данным профильного ведомства, зафиксированы семь случаев заражения «Кентавром», которые были перенесены в легкой форме.
Поэтому в Роспотреебнадзоре продолжают рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) носить маски в общественных местах.
Достигнет ли новый подвид омикрона России?