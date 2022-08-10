Индийский омикрон "Рыбы": Чем грозит новая мутация вируса России Более вирулентный подвид омикрона захватывает Индию, скорость его распространения на 10% больше, чем у "собратьев" 10 августа, 18:24 Обложка © ТАСС/Кирилл Кухмарь

Более заразный подвариант штамма коронавируса омикрон BA-2.75 выявлен в индийской столице Нью-Дели. Новый геновариант «Стелс-Омикрона» назвали «Рыбами». Об этом сообщил главный врач городской больницы Lok Nayak Суреш Кумар.

Компьютерное моделирование раскрыло коварство двойной мутации в короне «Рыб», которая приводит к наибольшему сродству S-белка коронавируса и человеческого ангеотензинпревращающего фермента-2. Это близость с рецепторами людей позволяет инфекции распространятся с большим эффектом. Также за счет мутации «Рыбы» обходят нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на вакцинацию или перенесенный COVID-19. По сообщению учёных, новый подвид распространяется со скоростью на 10% больше, чем у его сордичей.

Российские исследователи объясняют, что такие мутации возможны лишь в случаях, когда штаммы прошли жесткую селекцию и получили эволюционные способности. Врачи объясняют, что S-белок кодируется 1273 нуклеотидами. В самой первой линии «Омикрона» изменения произошли у 21. Предыдущий подтип из Индии — задействовал 32 нуклеотида.

Жизнь на фоне пандемии коронавируса в Индии. Фото © Getty Images/Sonu Mehta/Hindustan Times

— Чем больше нуклеотидов будет меняться в той части коронавируса, которая кодирует «шип», тем легче вирус будет находить человеческие клетки-мишени и ускользать от иммунитета, полученного после прививки или болезни, — подтвердил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

Незадолго до этого специалисты лаборатории Джесси Блума из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле (США) высказывали предположение, что новые виды омикрона станут бичём уже научившегося справляться с разными штаммами иммунитета человека.

До России опасный штамм «Рыбы» ещё не добрался. По данным Роспотребнадзора, в стране преобладают другие версии омикрона, относящиеся к линиям BA.4 и BA.5. Но потенциал опасной разновидности вируса во многом зависит от предыдущего распространения более ранних версий коронавируса. Еще один подвид BA.2.75 «Кентавр» появился в Индии в мае и показал быстрый рост, легко взяв планку 20%, затем заражение перекинулось на другие страны. ВОЗ добавил его в список отслеживаемых и «вызывающих беспокойство». В России, по данным профильного ведомства, зафиксированы семь случаев заражения «Кентавром», которые были перенесены в легкой форме.

Поэтому в Роспотреебнадзоре продолжают рекомендовать лицам из групп риска (пожилым людям и больным хроническими заболеваниями) носить маски в общественных местах.

Фото © ТАСС/Гавриил Григоров Достигнет ли новый подвид омикрона России? 0 Достигнет и его перенесут в легкой форме Он может дойти до России в более тяжелой форме Не достигнет

Авторы Дмитрий Шестопалов