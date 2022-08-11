На Украине предложили ввести санкции против Аллегровой, Михалкова и Кипелова
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило расширить перечень россиян, против которых введены санкции, и внести туда ещё 362 человека, "поддерживающих политику РФ".
"Это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины для осуществления мер привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения о взыскании их в пользу Украины", — говорится в сообщении НАПК.
В новый список включены в том числе историк Феликс Разумовский, режиссёр Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, рок-музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, а также председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
Как писал Лайф ранее, Минкульт Украины выступил с предложением ввести санкции против 47 российских певцов, актёров и телеведущих из-за их поддержки "Операции Z". Среди них Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимати.
ТАСС / Дмитрий Коробейников