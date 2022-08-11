На Украине предложили ввести санкции против Аллегровой, Михалкова и Кипелова

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило расширить перечень россиян, против которых введены санкции, и внести туда ещё 362 человека, "поддерживающих политику РФ".

"Это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины для осуществления мер привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения о взыскании их в пользу Украины", — говорится в сообщении НАПК.

В новый список включены в том числе историк Феликс Разумовский, режиссёр Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, рок-музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, а также председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.