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11 августа, 01:49

На Украине предложили ввести санкции против Аллегровой, Михалкова и Кипелова

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило расширить перечень россиян, против которых введены санкции, и внести туда ещё 362 человека, "поддерживающих политику РФ".

"Это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины для осуществления мер привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения о взыскании их в пользу Украины", говорится в сообщении НАПК.

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В новый список включены в том числе историк Феликс Разумовский, режиссёр Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, рок-музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, а также председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Как писал Лайф ранее, Минкульт Украины выступил с предложением ввести санкции против 47 российских певцов, актёров и телеведущих из-за их поддержки "Операции Z". Среди них Николай Басков, Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Джиган, Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и Тимати.

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ТАСС / Дмитрий Коробейников

Юлия Коновалова

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