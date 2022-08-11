Эксперт рассказал о единственном защитнике рубля

Сравнительно высокие цены на сырьевые товары — прежде всего нефть и природный газ — остаются едва ли не единственной защитой рубля от высоких геополитических и санкционных рисков. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В разговоре с агентством "Прайм" специалист отметил, что доллар вторую неделю не может значительно оторваться от уровня в 60 рублей, совершая разнонаправленные движения в этом диапазоне. Вероятно, такая динамика отражает появление сбалансированности российского валютного рынка, полагает Бабин.

"С одной стороны, предложение инвалюты сокращается под воздействием уменьшения экспортной выручки из-за снижения сырьевых цен. С другой стороны, импорт постепенно увеличивается", — сказал эксперт.

При этом запланированное смягчение ограничений на движение капиталов, которое проводят Центробанк и финансовые власти, упростило процесс вывоза иностранной валюты за рубеж. На фоне уже действующих санкций в отношении России и растущих геополитических рисков рубль может начать устойчивое ослабление, исчерпав поддержку нефтяных цен, прогнозирует Бабин.