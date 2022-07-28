Рост цен на нефть связали с отсутствием локдаунов и антироссийскими санкциями

На рынок нефти влияет много факторов, находящихся в динамике, заявил в интервью RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. Среди ключевых факторов, влияющих на рост цен на нефть, он отметил усиление санкционного давления на Россию.

"Санкционное давление будет восприниматься игроками рынка как повод для повышения, как повод считать, что нефти может не хватать", — пояснил Митрахович.

Ещё одна причина, по его мнению, — отмена коронавирусных ограничений в Китае. Эксперт предположил, что при продолжении локдаунов и при отсутствии признаков создания нового соглашения ОПЕК+ стоимость нефти может снизиться.