Сеул получил от Северной Кореи предупреждение из-за коронавируса

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если те попытаются занести в Северную Корею CoViD-19.

"Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей", — цитирует угрозу Ё Чжон южнокорейское агентство Рёнхап.