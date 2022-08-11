Сеул получил от Северной Кореи предупреждение из-за коронавируса
Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожить власти в Сеуле из-за попыток занести ковид
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что Пхеньян уничтожит власти Южной Кореи, если те попытаются занести в Северную Корею CoViD-19.
"Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей", — цитирует угрозу Ё Чжон южнокорейское агентство Рёнхап.
Как напоминает Лайф, 12 мая ЦТАК впервые проинформировало о выявлении коронавируса на территории Северной Кореи. Суточный прирост достиг максимального уровня (392 920) 15 мая, после этого показатель постепенно снижался. 30 июля власти КНДР впервые заявили об отсутствии новых случаев повышенной температуры, выявленных в течение предыдущего дня.
ТАСС / ЕРА / PYONGYANG PRESS CORPS / POOL