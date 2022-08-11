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11 августа, 02:50

В США заявили о двух российских летательных аппаратах неподалёку от Аляски

Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что в течение последних двух дней объединённая система ПВО Канады и США зафиксировала два российских летательных аппарата для наблюдения в районе Аляски.

"В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски", — сказано в сообщении.

Захарова поддела журналиста CNN шуткой про Аляску

Захарова поддела журналиста CNN шуткой про Аляску

В NORAD отдельно подчеркнули, что российские воздушные суда не пересекали воздушных границ Соединённых Штатов и Канады.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что власти США пытаются задавить Россию многочисленными санкциями, но Москва может осуществить контрудар, который лишит Вашингтон Аляски.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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