В США заявили о двух российских летательных аппаратах неподалёку от Аляски
Командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что в течение последних двух дней объединённая система ПВО Канады и США зафиксировала два российских летательных аппарата для наблюдения в районе Аляски.
"В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски", — сказано в сообщении.
В NORAD отдельно подчеркнули, что российские воздушные суда не пересекали воздушных границ Соединённых Штатов и Канады.
Ранее китайское издание Sohu сообщило, что власти США пытаются задавить Россию многочисленными санкциями, но Москва может осуществить контрудар, который лишит Вашингтон Аляски.
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