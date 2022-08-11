Не дать опознать: Военные ВСУ при отступлении могли сжигать тела сослуживцев

Бойцы разведбатальона Народной милиции Луганской Народной Республики обнаружили под Соледаром обгоревшие тела бойцов ВСУ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Разведчики рассказали агентству, что обгоревшие тела лежат рядом с воронками от артиллерийских снарядов. По некоторым предположениям, украинские военные при отступлении облили тела топливом и подожгли их.

Разведчики также допускают, что останки могли принадлежать иностранным наёмникам, принимавшим участие в боевых действиях на стороне Киева. Их сожгли, чтобы затруднить идентификацию, сказали собеседники агентства.

Ранее Лайф писал, что группа испаноговорящих наёмников уничтожена в населённом пункте Русская Лозовая под Харьковом в результате удара артиллерийского расчёта союзных сил ВС РФ и республик Донбасса. Было ликвидировано порядка пяти и ранено около десяти наёмников. Испанскую речь засекли с помощью радиоперехвата, однако данных о гражданстве бойцов пока нет.