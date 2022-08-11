Экономический аналитик назвал готовящуюся замену доллару

Международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки. Однако уже сейчас можно предположить, как будет создаваться валюта этого экономического союза, считает глава отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Михаил Шульгин.

России и всем остальным участникам БРИКС важно снизить зависимость от американского доллара прежде всего во взаимной торговле и обслуживании внешнего долга, именно на это обратил внимание финансовый специалист. Это связано с тем, что новая экономическая реальность России — "жить в условиях жёстких санкций".

"Основной тенденцией валютного рынка РФ будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля", — предположил Шульгин в беседе с агентством "Прайм".

Новая резервная валюта, по его словам, помогла бы избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС, а также защитить их от рисков расчётов в долларах и евро. Её эмитентом мог бы стать Новый банк развития. Шульгин полагает, что новая валюта должна коррелироваться с курсами входящих в неё отдельных валют, при этом роль каждого участника в корзине должна быть значимой.