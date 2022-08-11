В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров Украине
Постпред Мурадов предрёк Украине крах из-за идеи отторжения Крыма от России
Идея отторжения от России Крымского полуострова неуклонно ведёт Украину к полному краху, об этом заявил постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Таким образом политик ответил на заявление Владимира Зеленского о том, что Киев обязательно "вернёт" Крым под свой контроль. Президент Украины подчёркивал, что полуостров "является украинским" и Украина никогда не откажется от него. Политик при этом затруднился озвучить сроки "возвращения" Крыма.
"Маниакальная зависимость киевского режима от внедрённой США в его замутнённое сознание идеи отторжения Крыма от РФ неуклонно ведёт к полному краху украинской государственности", — цитирует Мурадова РИА "Новости".
Он подчеркнул, что Москва неоднократно выступала с предупреждениями о пагубности этой линии. Мировое сообщество, кроме "неоколоний, управляемых Вашингтоном", давно уже потеряло интерес к этой теме. Как полагает постпред, Соединённые Штаты не способны смириться с провалом их надежд на появление собственной военно-морской базы в Севастополе.
Ранее, напомним, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что желание Киева вернуть Крым военным путём — абсурдно. А крымский политолог Руслан Бальбек иронично заметил, что президент Украины мог бы с тем же успехом дать приказ своим войскам высадиться на Марсе, как и отвоевать "юг Украины".
ТАСС / Сергей Мальгавко