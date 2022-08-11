В Крыму ответили Зеленскому на обещание "вернуть" полуостров Украине

Идея отторжения от России Крымского полуострова неуклонно ведёт Украину к полному краху, об этом заявил постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.



Таким образом политик ответил на заявление Владимира Зеленского о том, что Киев обязательно "вернёт" Крым под свой контроль. Президент Украины подчёркивал, что полуостров "является украинским" и Украина никогда не откажется от него. Политик при этом затруднился озвучить сроки "возвращения" Крыма.

"Маниакальная зависимость киевского режима от внедрённой США в его замутнённое сознание идеи отторжения Крыма от РФ неуклонно ведёт к полному краху украинской государственности", — цитирует Мурадова РИА "Новости".

Он подчеркнул, что Москва неоднократно выступала с предупреждениями о пагубности этой линии. Мировое сообщество, кроме "неоколоний, управляемых Вашингтоном", давно уже потеряло интерес к этой теме. Как полагает постпред, Соединённые Штаты не способны смириться с провалом их надежд на появление собственной военно-морской базы в Севастополе.