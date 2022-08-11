Сестра Ким Чен Ына сообщила о его тяжёлой болезни

Северокорейский лидер Ким Чен Ын серьёзно заболел во время эпидемии "лихорадки" в КНДР, об этом сообщила его сестра Ким Ё Чжон. Как полагают обозреватели The Guardian, она имела в виду, что глава республики мог переболеть коронавирусом.

"Несмотря на то что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны", — пояснила сестра лидера КНДР.