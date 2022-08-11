Сестра Ким Чен Ына сообщила о его тяжёлой болезни
Северокорейский лидер Ким Чен Ын серьёзно заболел во время эпидемии "лихорадки" в КНДР, об этом сообщила его сестра Ким Ё Чжон. Как полагают обозреватели The Guardian, она имела в виду, что глава республики мог переболеть коронавирусом.
"Несмотря на то что он был тяжело болен с высокой температурой, он не мог ни на минуту прилечь, думая о людях, о которых ему пришлось заботиться в условиях противоэпидемической войны", — пояснила сестра лидера КНДР.
Это сообщение Ким Ё Чжон сделала на заседании по противоэпидемическим мерам. Сам Ким Чен Ын на этом мероприятии торжественно объявил о победе своей страны над ковидом, подчеркнув, что был допущен минимум потерь. Официальное число жертв коронавируса в стране составило 74 человека.
ТАСС / EPA / Lee Jin-man