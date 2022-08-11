InfoLine: Экспорт продовольствия из РФ третий год подряд может превысить импорт

В 2021 году на долю сельскохозяйственного сырья пришлось 59% от всего экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, товары шли в 151 страну. В следующем году 46% экспортёров заявили о планах нарастить поставки, однако эксперты считают, что они испытают проблемы из-за введения запрета на отгрузку товаров из России в страны Евросоюза и на Украину, а также запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции в недружественные России государства.