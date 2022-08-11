InfoLine: Экспорт продовольствия из РФ третий год подряд может превысить импорт
В первом полугодии 2022 года Россия увеличила поставки продовольствия на внешние рынки на 20–22 процента. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства InfoLine, которые приводит РИА "Новости".
"InfoLine ожидает, что экспорт продовольствия из России третий год подряд превысит импорт", — сказано в материалах агентства.
В 2021 году на долю сельскохозяйственного сырья пришлось 59% от всего экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства, товары шли в 151 страну. В следующем году 46% экспортёров заявили о планах нарастить поставки, однако эксперты считают, что они испытают проблемы из-за введения запрета на отгрузку товаров из России в страны Евросоюза и на Украину, а также запрет на экспорт сельскохозяйственной продукции в недружественные России государства.
Ранее Лайф писал, что на Западе признали победу Москвы в нефтяной войне. Аналитик агентства Bloomberg уточнил, что это можно заметить по нескольким факторам.
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